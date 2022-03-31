Алиев призвал Ереван к незамедлительному подписанию мирного договора

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с действующим председателем ОБСЕ Збигневым Рау заявил, что мирный договор между Баку и Ереваном должен быть подписан как можно скорее. Он подтвердил предстоящую встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и выразил надежду на её плодотворность. Его слова приводит Interfax Азербайджан.

Уже состоялось несколько встреч. Мы должны двигаться к подписанию мирного договора между Азербайджаном и Арменией и как можно в кратчайшие сроки подписать этот документ. Баку представил свои принципы, исходя из своего видения, — сказал Алиев.

По словам президента, карабахский конфликт решён, а на сегодняшний день необходимо двигаться в направлении нормализации армяно-азербайджанских отношений. Он отметил, что армянская сторона назвала приемлемыми предложения Баку.

Все эти принципы являются базовыми принципами межгосударственных отношений между любыми странами. Взаимное признание территориальной целостности и нерушимости международных границ, а затем делимитация границ — думаю, что на этой основе на Кавказе наступит мир. Мы хотим этого, — подчеркнул Алиев.

Глава государства подчеркнул, что Баку видит потенциал для сотрудничества между тремя странами Южного Кавказа.

Мы видим потенциал для активного сотрудничества между тремя странами Южного Кавказа. Я думаю, что это будет важно не только для этих стран, но и для всего региона. Конечно, все эти вопросы нужно решать очень осторожно и своевременно, — заключил президент.

Армения ранее обратилась к Минской группе ОБСЕ с просьбой организовать переговоры с Азербайджаном для подписания мирного соглашения. Отмечается, что Ереван ответил на переданные азербайджанской стороной предложения по нормализации отношений.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.