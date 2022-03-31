Алиев призвал Ереван к незамедлительному подписанию мирного договора
Сона Рустамова
Сона Рустамова
14:52, 31 марта 2022
Президент Азербайджана Ильхам Алиев Фото: president.az
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с действующим председателем ОБСЕ Збигневым Рау заявил, что мирный договор между Баку и Ереваном должен быть подписан как можно скорее. Он подтвердил предстоящую встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и выразил надежду на её плодотворность. Его слова приводит Interfax Азербайджан.
Уже состоялось несколько встреч. Мы должны двигаться к подписанию мирного договора между Азербайджаном и Арменией и как можно в кратчайшие сроки подписать этот документ. Баку представил свои принципы, исходя из своего видения,— сказал Алиев.
По словам президента, карабахский конфликт решён, а на сегодняшний день необходимо двигаться в направлении нормализации армяно-азербайджанских отношений. Он отметил, что армянская сторона назвала приемлемыми предложения Баку.
Все эти принципы являются базовыми принципами межгосударственных отношений между любыми странами. Взаимное признание территориальной целостности и нерушимости международных границ, а затем делимитация границ — думаю, что на этой основе на Кавказе наступит мир. Мы хотим этого,— подчеркнул Алиев.
Глава государства подчеркнул, что Баку видит потенциал для сотрудничества между тремя странами Южного Кавказа.
Мы видим потенциал для активного сотрудничества между тремя странами Южного Кавказа. Я думаю, что это будет важно не только для этих стран, но и для всего региона. Конечно, все эти вопросы нужно решать очень осторожно и своевременно, — заключил президент.
Армения ранее обратилась к Минской группе ОБСЕ с просьбой организовать переговоры с Азербайджаном для подписания мирного соглашения. Отмечается, что Ереван ответил на переданные азербайджанской стороной предложения по нормализации отношений.
В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.