Алиев призвал Армению назвать дату открытия Зангезурского коридора

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В своё время я говорил, чтобы армянская сторона назвала дату, когда освободит наши земли, и тогда мы готовы остановиться. Сегодня я говорю те же слова. Озвучьте дату, когда будет открыт Зангезурский коридор, и в этом случае никаких проблем не будет, — отметил он.

Алиев призвал власти и общественность Армении понять это.

Мы достигли того, чего хотим, добиваемся и добьёмся. Было бы хорошо, если этот вопрос решился в конструктивном ключе, путём переговоров и взаимопонимания. Потому что вторая карабахская война показала всему миру волю, силу и единство нашего народа, — сказал Алиев.

Он также отметил, что если в Армении будет тенденция к реваншизму, то этот вопрос будет решён немедленно. После войны со стороны Еревана было несколько таких попыток, и они увидели печальные последствия. Поэтому, пока ещё не поздно, армянская сторона должна принять условия Азербайджана и положить конец неискреннему подходу к дорогам и коммуникациям, добавил президент.

Ранее Алиев в ходе XV саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ашхабаде (Туркмения) призвал страны-участницы воспользоваться Зангезурским транспортным коридором. По его словам, он станет важной частью транспортных коридоров Север — Юг и Восток — Запад, а также откроет широкие возможности для региона.

Ранее сообщалось, что в Армении прошла акция протеста против Зангезурского транспортного коридора, который должен соединить основную часть Азербайджана с Нахичеванью через Зангезур. Его противники заблокировали движение метро в Ереване. Акция проходила в рамках протестов против подписания документа о демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы.