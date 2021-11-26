Алиев прибыл в Сочи на встречу с Путиным и Пашиняном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев приехал в Сочи для встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщается на официальном сайте азербайджанского лидера. Трёхсторонняя встреча приурочена к годовщине подписания заявления о прекращении огня и всех военных действий в Карабахе.

26 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Сочи по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина, — говорится в тексте.

В рамках переговоров стороны обсудят реализацию договорённостей, наметят дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе и уделят внимание восстановлению и развитию торгово-экономических и транспортных связей.

Помимо трёхсторонней встречи, предусмотрены также отдельные беседы российского лидера с Алиевым и Пашиняном.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на определённом этапе встреча Путина, Алиева и Пашиняна будет необходима, но на это необходимо согласие всех трёх сторон. Он также отметил, что возобновление боевых действий на границе двух стран вызвало беспокойство у Москвы, но стороны конфликта удалось призвать к сдержанности.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.