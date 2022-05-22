Алиев прибыл с рабочим визитом в Брюссель Президент Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Брюссель по приглашению главы Евросовета

Ильхам Алиев / Фото president.az

Азербайджанcкий президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Брюссель по приглашению главы Совета Европейского союза Шарля Мишеля, передает «Sputnik Азербайджан». 22 мая состоится трехсторонняя встреча Мишеля, Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Также ожидается, что встреча главы Евросовета с президентом Азербайджана и премьером Армении пройдёт в формате «один на один».

В последний раз Пашинян и Алиев в присутствии Мишеля встречались в Брюсселе 6 апреля. Тогда было принято решение о создании комиссии по делимитации и приграничной безопасности.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов выступил в Турине на министерской встрече Совета Европы, рассказав о действиях азербайджанских властей по нормализации отношений с Арменией. По его словам, Баку готов к сотрудничеству с Ереваном для укрепления мира на Южном Кавказе.

Байрамов добавил, что лидеры обеих стран дали поручения министрам иностранных дел о подготовке мирного соглашения и создании совместной комиссии по делимитации и демаркации границы.