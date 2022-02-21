Алиев познаётся в беде

Несмотря на вал быстроменяющихся событий, связанных с Украиной и противостоянием Запада и России, для Москвы не теряет актуальности южное направление международных связей. В Москву с официальным визитом прибыл президент Азербайджана Ильхам Алиев, переговоры Владимира Путина с которым пройдут 22 февраля.

Глава Азербайджана прилетел в невероятно трудный для России час — как раз решается судьба её отношений с Западом, может быть, на десятилетия вперёд. В прямом эфире транслировалось драматическое заседание Совбеза РФ, на котором предстояло принять важнейшее за последние годы решение, а затем последовало обращение Владимира Путина к гражданам страны.

Казалось бы, в такую минуту можно было бы попросить и перенести визит, однако этого не произошло, и Ильхам Алиев прибыл в Москву, как и было запланировано.

Отношения России и Азербайджана развиваются по нарастающей, несмотря на все вызовы последнего времени. Осенью 2020 года вспыхнула Вторая карабахская война. Россия оказалась в сложном положении — она связана с Ереваном союзническими обязательствами в рамках ОДКБ, но и с Баку у Москвы имелись различные межправительственные соглашения и тесные экономические отношения.

В этой непростой ситуации обеим сторонам удалось почти невозможное — сохранить добрые и уважительные отношения, не поступившись своими принципами и интересами. Москва не нарушила своих обязательств перед Арменией, одновременно продемонстрировала свою беспристрастность, и потому оказалась естественным посредником и той силой, которая и привела обе стороны к мирному соглашению. Более того, Россия стала гарантом мира и ввела своих миротворцев на территорию Азербайджана, разумеется, с согласия Баку.

И вот уже почти полтора года российские миротворцы, базирующиеся в Карабахе, обеспечивают выполнение мирного соглашения. За это время и в самом Карабахе, и на границе Азербайджана с Арменией произошло немало острых конфликтов, но всякий раз удавалось находить способ оперативно их завершать, и во многих случаях это произошло при участии российских посредников.

Владимир Путин регулярно созванивался с лидерами Еревана и Баку, встречался с ними и вместе, и по одиночке. Именно Россия взяла на себя основную роль в достижении исторического примирения между двумя соседними государствами.

Очередным вызовом стали события в январе 2022 года в Казахстане, когда впервые в истории войска ОДКБ были введены в республику для поддержки правительства после вспыхнувших волнений. Среди коллективных миротворческих сил ОДКБ был и армянский контингент, что весьма неоднозначно было воспринято публикой в Баку. Однако президент Алиев правильно прореагировал на сложившуюся ситуацию, и это испытание не повлияло на отношения России и Азербайджана.

Теперь же в ходе визита в Москву предполагается подписать Декларацию о союзническом взаимодействии, что, как отмечает пресс-служба Кремля, «выведет отношения между Россией и Азербайджаном на союзнический уровень». Это, так сказать, двусторонняя цель. В момент наибольшего обострения геополитического кризиса Баку не боится протянуть руку Москве, прекрасно зная, как к этому отнесутся в Европе.

И это показательный выбор, показательный шаг. У Азербайджана два основных партнёра — Турция и Россия. И тот и другой имеют непростые отношения с коллективным Западом, и Баку в этом противостоянии не отрекается от них, в данном случае — от Москвы. И это в ситуации, когда большая часть поставок азербайджанского газа приходится на Европу — 27 миллионов кубометров ежесуточно, о чём заявил 21 февраля министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

Следовательно, Алиев видит такие факторы в российско-азербайджанских отношениях, которые перевешивают все остальные соображения. Теперь, когда геополитическая ситуация резко меняется, Азербайджан предпочитает встать ещё ближе рядом с Россией. Следовательно, в Баку ожидают и экономической, и политических выгод от сотрудничества с Москвой. Это и неудивительно. Запад в целом весьма неодобрительно отнёсся к отвоеванию территории Карабаха. Против Азербайджана прямо направлено известное решение американского конгресса ещё от 1992 года (907-я поправка к Акту свободы). На Баку давят исходя из «соблюдения прав человека», Азербайджан обвиняют в отсутствии демократии.

Ильхам Алиев решился на сильный дипломатический жест. Отношения Баку и Москвы сейчас, очевидно, находятся на подъёме. И кооперация между двумя странами и двумя президентами в сложной международной обстановке — залог их взаимной устойчивости.