Алиев поблагодарил Эрдогана за поддержку в ООН Алиев поблагодарил Эрдогана за поддержку Азербайджана на Генассамблее ООН

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за поддержку страны во время выступления на общеполитических дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По словам Алиева, которые приводит ТАСС, в настоящее время отношения двух стран можно рассматривать в рамках стратегического союза.

Дорогой брат, благодарю за поддержку Азербайджана во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН. Как всегда, братская Турция и сегодня находится рядом с Азербайджаном и поддерживает нас в нашем справедливом деле. <...> Мы всегда отстаиваем справедливую позицию друг друга в международных организациях. С Шушинской декларацией наши отношения поднялись на уровень стратегического союзничества, — отметил президент Азербайджана.

19 сентября Реджеп Тайип Эрдоган на заседании Генассамблеи ООН заявил, что его страна поддержала переговоры между Азербайджаном и Арменией. Он также добавил, что Карабах является территорией Азербайджана и Анкара не приемлет навязывания иного статуса для него.

Ранее в тот же день Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. В свою очередь в МИД Азербайджана заявили, что единственный способ урегулирования кризиса в регионе подразумевает безоговорочный и полный вывод оттуда армянских войск. При этом в Минобороны Армении заявили, что вооруженный контингент республики не дислоцируется на территории Карабаха.