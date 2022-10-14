Алиев: Париж не может играть какую-либо роль в отношениях Баку и Еревана

Фото: Премьер-министр Республики Армения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не видит никакой возможности для Франции участвовать в нормализации азербайджано-армянских отношений после высказываний главы государства Эммануэля Макрона. Слова своего французского коллеги он назвал оскорбительными, лживыми, неприемлемыми и провокационными, передает «Интерфакс-Азербайджан».

По словам Алиева, Азербайджан дал согласие на проведение четырехсторонней встречи, в том числе с участием президента Франции, хотя Париж никакого отношения к нормализации между Азербайджаном и Арменией не имеет.

Азербайджан, проявив добрую волю, позволил французскому президенту участвовать в этой встрече. Буквально через неделю после встречи в Праге президент Франции выступил с оскорбительными, неприемлемыми, лживыми и провокационными заявлениями. В этих заявлениях он объявил Азербайджан в учинении ужасной войны, тем самым, манипулируя фактами, пытался ввести в заблуждение французскую и мировую общественность, — подчеркнул Алиев.

Он отметил, что Баку такие заявления категорически осуждает.

Не видим дальше никакой возможности при таком отношении для Франции играть какую-либо роль в деле нормализации азербайджано-армянских отношений, — подчеркнул Алиев.

Президент добавил, что предыдущие французские власти выстраивали с Баку достаточно дружественные и сбалансированные отношения, несмотря на «определенный фактор армянской диаспоры», однако действующее руководство «все это перечеркнуло».

Макрон в эфире телеканала France 2 обвинил Россию в дестабилизации Южного Кавказа, а Азербайджан — в «оккупации» своих территорий в Карабахском экономическом районе.

В Министерстве иностранных дел Азербайджана сообщили, что считают заявления Макрона о процессах на Южном Кавказе предвзятыми и неприемлемыми. В ведомстве его слова назвали откровенным выражением поддержки Армении. В МИД подчеркнули, что Баку отвергает безосновательные заявления Макрона.