18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Алиев отправился на встречу с Зеленским

14:59, 13 января 2022
Алиев отправился на встречу с Зеленским Ильхам Алиев Фото: president.az
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отправился с рабочим визитов в Киев, где запланирована встреча с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщается на сайте главы Украины. Отмечается, что Зеленский пригласил Алиева во время их визита в Брюссель.

Четырнадцатого января состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, который будет находится в нашей стране с рабочим визитом, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Зеленский во время встречи в Брюсселе обратился к Алиеву с просьбой помочь в вопросе возвращения украинцев, осуждённых в России. Также Зеленский предложил президенту Азeрбайджана провести на Украине саммит Киев — Анкара — Бaку в феврале. Зеленский также акцентировал внимание на транспортно-логистическом потенциале сотрудничества между cтранами, в частности на необходимости активизации работы для рeализации транзита грузов по маршруту Европа — Кaвказ — Азия с использованием железнодорожного и морского транспорта.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео