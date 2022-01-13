Алиев отправился на встречу с Зеленским

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Переговоры в Женеве и Брюсселе, несмотря на бескомпромиссность позиции Запада, были деловыми, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Первому каналу в программе «Большая игра». По его словам, переговоры по гарантиям безопасности показали серьёзность противостояния на мировой арене.

Такая позиция Запада достаточно жёсткая, аррогантная где-то, неуступчивая, она все-таки излагалась спокойно, в деловом ключе, что позволяет рассчитывать на перспективу осмысления состоявшихся переговоров в Вашингтоне, — заявил Лавров. Он сказал,...