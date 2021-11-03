Алиев открыл форум «Мир после COVID-19»

Президент Азербайджана Альхам Алиев открыл в четверг всемирный форум в Баку «Мир после COVID-19» в центре Низами Гянджеви. Он заявил, что у него и у других участников бакинских обсуждений складывается впечатление, что появился свет в конце тоннеля в вопросе победы над пандемией COVID-19, передаёт корреспондент NEWS.ru.

Сам факт, что мы проводим этот форум в реальном формате, об этом свидетельствует, — сказал Алиев.

Также на форуме своё видение того, каким будет человечество после победы над пандемией, представили лидеры нескольких стран, руководители подразделений ООН и ряда международных организаций.

Алиев призвал участников форума трезво оценивать ситуацию с коронавирусом в разных странах. И если одни государства находятся на постпандемическом этапе, то другим это только предстоит.

Также он рассказал о ситуации с коронавирусом в Азербайджане, отметив, что положение относительно стабильное и правительство выделило $25 млрд для постковидной реабилитации экономики. Также власти страны выделили $10 млрд на помощь менее благополучным странам. По его словам, в Азербайджане не отмечено протестов или выступлений против вакцинации.

Также он рассказал о развитии ситуации с возвращёнными землями Карабаха после почти 30 лет армянского контроля над ними.

Реабилитация этих районов, их возвращение к нормальной жизни для народа Азербайджана является сегодня такой же первоочередной задачей, как реабилитация экономики после пандемии, — подчеркнул Алиев.

Глобальный форум Международного центра Низами Гянджеви проводится с 2013 года. Он является площадкой для обсуждения существующей международной обстановки и наиболее серьёзных угроз для мира и безопасности.

Форум продлится до 6 ноября. В его работе примут участие бывшие главы государств и правительств, политики, эксперты и общественные деятели.

Ранее Алиев заявил на форуме, что карабахский конфликт решён. По его словам, Азербайджан урегулировал ситуацию и сам восстановил свою территориальную целостность. Он отметил, что на протяжении 27 лет Армения стремилась сохранить статус-кво и затягивала переговоры по данному вопросу. Он также посетовал на то, что Ереван до сих пор не отреагировал на предложения Баку о заключении мирного договора.