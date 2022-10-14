Алиев осудил Макрона за дворовый лексикон в отношении России

Фото: МИД РФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что его французский коллега Эммануэль Макрон использует дворовый лексикон, говоря о том, что «РФ сыграла в азербайджанскую игру». По его словам, во Франции общество может решить, уместно ли лидеру делать подобные заявления. Обвинения Макрона в адрес России в дестабилизации Южного Кавказа, а Азербайджана — в «оккупации» территорий в Карабахском экономическом районе Алиев назвал «оскорбительными, лживыми, неприемлемыми и провокационными», передает «Интерфакс-Азербайджан».

В этих заявлениях он (Макрон. — NEWS.ru) обвинил Азербайджан в учинении ужасной войны, тем самым, манипулируя фактами, пытался ввести в заблуждение французскую и мировую общественность. Также были высказаны тенденциозные заявления в адрес Российской Федерации, а именно, что «Россия сыграла в азербайджанскую игру», — сказал президент.

Глава государства отметил, что в Баку категорически осуждают и отвергают такие заявления и не видят никакой возможности при таком отношении французского правительства для Парижа играть какую-либо роль в деле нормализации азербайджано-армянских отношений.

Президент заключил, что власти в Париже перечеркнули «дружеские и сбалансированные» отношения, которые выстраивались с предыдущими правительствами европейской страны.

Ранее Макрон обвинил Россию в дестабилизации Южного Кавказа, а Азербайджан — в «оккупации» территорий в Карабахском экономическом районе.

По этому поводу высказался президент РФ Владимир Путин, ответив, что в высказываниях главы Франции нет понимания хода самого конфликта. Кроме того, добавил он, заявления Макрона демонстрируют, что он не обладает информацией о позиции сторон.