Алиев оценил вклад Мишеля в нормализацию отношений между Баку и Ереваном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев высоко оценил вклад председателя Совета ЕС Шарля Мишеля в процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы Азербайджана.

Ильхам Алиев и Шарль Мишель в среду, 6 апреля, провели встречу в формате «один на один» в Брюсселе. В ходе встречи глава азербайджанского государства подчеркнул значение брюссельской мирной повестки дня , которая была определена на трёхсторонней встрече в декабре прошлого года.

Президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что предстоящая сегодня встреча в трехстороннем формате с участием армянской стороны, как продолжение брюссельской мирной повестки дня, будет результативной, — сказано в сообщении.

Шарль Мишель, в свою очередь, отметил значение диалога , который проводится в этих рамках между Арменией и Азербайджаном, а также дал высокую оценку роли Азербайджана в энергетической безопасности Европы.

Также на встрече обсуждались вопросы двусторонней повестки дня между ЕС и Азербайджаном, отмечалось динамичное развитие сотрудничества между регионами в различных направлениях.

В ходе беседы был проведен обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе относительно региональной безопасности, — отмечается в сообщении.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду, 6 апреля, прибыл в Брюссель по приглашению главы Евросовета с рабочим визитом. Ранее стало известно о начале трёхсторонней встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и Мишеля с Алиевым.