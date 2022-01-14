Алиев оценил отношения Турции и Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган внёс неоценимый вклад в историю развития отношений. Об этом он заявил в письме, опубликованном на сайте главы азербайджанского государства по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Турцией. Также Алиев оценил азербайджано-турецкие отношения за минувший период.

С чувством большой гордости хочу отметить, что за минувший период азербайджано-турецкие отношения прошли грандиозный путь развития. С честью и с поднятой головой выйдя из исторических испытаний, наши страны подтвердили и сохранили приверженность духу лозунга «Одна нация, два государства», — говорится в заявлении.

Президент также отметил взаимовыгодное сотрудничество в политической, экономической, торговой, культурной, энергетической, военной, технологической и других сферах, а также успешное международное взаимодействие. Он подчеркнул роль подписания Декларации о союзнических отношениях в Шуше, которая стала «важным историческим шагом».

Азербайджанская сторона также выразила уверенность, что образцовые азербайджано-турецкие отношения останутся как «стратегическая дорожная карта, как вечное и нерушимое наследие».

Ранее Эрдоган, поздравляя Алиева с 60-летием, подчеркнул интенсивное развитие отношений двух стран во всех сферах и выразил уверенность в дальнейшем расширении и укреплении взаимного сотрудничества. В ходе беседы также обсуждались вопросы, касающиеся перспектив развития азербайджано-турецких отношений.