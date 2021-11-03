Алиев объявил об окончательном разрешении карабахского конфликта

Карабахский конфликт решён, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии VIII Бакинского глобального форума Международного центра Низами Гянджеви. По его словам, Азербайджан урегулировал ситуацию и сам восстановил свою территориальную целостность, передаёт корреспондент NEWS.ru.

Алиев отметил, что на протяжении 27 лет Армения стремилась сохранить статус-кво и затягивала переговоры по данному вопросу. Он также посетовал на то, что Ереван до сих пор не отреагировал на предложения Баку о заключении мирного договора.

К сожалению, до сих пор без ответа остается наше предложение о проведении делимитации и демаркации границе. Мы готовы подписать мирный договор, перевернуть страницу. Наша позиция — конструктивная, — заявил Алиев.

Глобальный форум Международного центра Низами Гянджеви проводится с 2013 года. Он является площадкой для обсуждения существующей международной обстановки и наиболее серьезных угроз для мира и безопасности.

Форум продлится до 6 ноября. В его работе примут участие бывшие главы государств и правительств, политики, эксперты и общественные деятели.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку выступает за установление долгосрочного мира в Карабахе. Он также рассказал о мероприятиях, которые осуществляет азербайджанская сторона для исполнения трёхстороннего соглашения и обеспечения безопасности в регионе.