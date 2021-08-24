Алиев раскритиковал международные организации из-за карабахской войны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен, что ответственность за войну в Карабахе, кроме Армении, лежит на международных организациях. Об этом сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, Баку выполнил резолюцию Совбеза ООН в рамках международного права. Политик подчеркнул, что ответственность за карабахский конфликт лежит в том числе и на тех организациях, которые не могли или не хотели «заставить Ереван соблюдать нормы международного права».

Алиев уверен, что войны можно было избежать. Для этого сопредседателям Минской группы ОБСЕ следовало «заставить Армению вывести оккупационные войска из Карабаха». Кроме того, против Еревана вовремя не были введены санкции.

Во многих случаях я поднимал вопрос о введении санкций в отношении Армении. Потому что я думал, что это может быть способом предотвратить конфликт, предотвратить войну, — заявил глава государства, принимая в Баку нового постоянного координатора ООН в Азербайджане Владанку Андрееву.

Политик добавил, что в Азербайджане ждали приезда ЮНЕСКО почти 30 лет. Несколько лет назад власти страны приглашали посмотреть, что происходит в регионе, поскольку Минская группа ОБСЕ «направила две миссии по установлению фактов на оккупированные территории».

Мы просили их направить ещё одну миссию, но они не сделали этого. Мы попросили прибыть и своими глазами увидеть весь ущерб, нанесённый нашим историческим памятникам армянскими агрессорами, но они отказались, — сказал Алиев.

Глава государства отметил, что официальные лица организации сообщили, что не занимаются политическими вопросами, но как только война окончилась, они изъявили желание приехать.

Конечно, мы были удивлены. Почти 30 лет их не было, и после войны они решили приехать, — сказал азербайджанский лидер.

Ранее Алиев в интервью телеканалу CNN заявил, что победа во второй карабахской войне стала исторической для Баку, поскольку на протяжении 30 лет азербайджанские земли находились под оккупацией.