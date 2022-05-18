Алиев обвинил Ереван в безоветственности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев / Фото Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку ожидает новых дат для начала диалога с Ереваном, однако их «безответственная позиция» настораживает, сообщает Sputnik Азербайджана. При этом Армения, по его словам, приняла пять основных принципов Баку по мирному соглашению, это вселяет оптимизм.

Азербайджан вовремя создал рабочую группу (по делимитации границы с Арменией) и был готов направить делегацию. Это было согласовано с армянской стороной. Азербайджан принял предложение, и мы были готовы послать делегацию. Однако в последний день Армения отменила уже согласованную встречу. Это очень разочаровало. Ещё большее разочарование вызвал отказ Армении провести новую встречу 7-11 мая, исходя из первоначального предложения Армении. Пока мы ждём любых новых дат от Армении для начала работы. Но такая безответственная позиция (Армении — NEWS.ru), конечно, настораживает, — сказал Алиев.

Азербайджанский лидер заявил о приверженности миру и желании его скорейшего установления.

Ранее Алиев на встрече с литовcким коллегой Гитанасом Науседой заявил, что Азербайджан готов нормализовать отношения с Армeнией и перевернуть страницу противостояния. Азербайджанский лидер выразил уверенность, что после визита в Бaку и Ереван, у его cобеседника сформируется полное мнение о ситуации.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые дейcтвия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же гoда.