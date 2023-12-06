Алиев обвинил Борреля во лжи о покинувших Карабах армянах Алиев: Боррель лжет о 150 тысячах армян, покинувших Карабах

Фото: president.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал ложью утверждение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о 150 тысячах армян, покинувших Карабах. По его словам, это не просто манипуляция цифрами, а обвинения в адрес Баку.

Я сожалею, что столь опытный европейский дипломат лжет. Он заявил, что Карабах покинули 150 тысяч армян. Это совершенно ложное утверждение, — заявил азербайджанский лидер.

По словам Алиева, Баку пытался установить контакты с представителями карабахских армян, но люди, «монополизировавшие власть в Армении», не допустили этого. Он подчеркнул, что Азербайджан старается создать максимально благоприятные жизненные условия для вынужденных переселенцев.

Кроме того, Алиев уверен в возможном возвращении в Карабах и Восточный Зангезур 140 тысяч человек к 2027 году. Он также анонсировал увеличение числа спецпредставителей президента на данных территориях.

Как подчеркнул накануне пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, Брюсселю известно, что 15 тысяч армян из числа покинувших Карабах были военнослужащими ВС Армении. По его словам, заявление о том, что армяне были насильственно изгнаны из региона, также не соответствует действительности.

Ранее Алиев подчеркнул, что следующая встреча Баку и Еревана на высоком уровне вместе с главой Евросовета в «брюссельском формате» должна быть нацелена на результат. Он заявил, что к ней нужно хорошо подготовиться.