Алиев обвинил Армению в провокациях на границе в ходе переговоров о мире

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Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Ереван в совершении провокаций на границе, несмотря на урегулирование карабахского конфликта, передает «Интерфакс Азербайджан». Последняя провокация была совершена в сентябре, отметил лидер страны.

Вооруженным силам Азербайджана пришлось прибегнуть к решительным контрдействиям для пресечения армянской военной провокации. Ответственность за все эти провокации ложится на военно-политическое руководство Армении, — заявил он в Астане на пленарном заседании VI саммита Совета по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Глава Азербайджана также потребовал от армянской стороны представить Баку сведения о судьбе пропавших без вести и точных местах массовых захоронений.

Армения должна предоставить Азербайджану информацию о судьбе без вести пропавших и точном местонахождении массовых захоронений. Мы требуем эту информацию уже почти два года, но правительство Армении отказывается делиться ею с Азербайджаном, — добавил президент.

Алиев отметил, что в Карабахе и Восточном Зангезуре были обнаружены массовые захоронения азербайджанцев, убитых армянскими военными в ходе Первой Карабахской войны.

Со времен Первой Карабахской войны около 3 900 граждан Азербайджана считаются пропавшими без вести. Большинство из них были подвержены пыткам, убиты и похоронены в братских могилах. В этом году мы обнаружили массовые захоронения в двух освобожденных селах, — подчеркнул глава республики.

Ранее Алиев заявил, что Армения заложила на территории его страны более миллиона мин. По его словам, Азербайджан входит в число самых загрязненных минами стран мира, а решение этой проблемы займет почти 30 лет.