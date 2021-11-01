Алиев обвинил Армению в привлечении наёмников во время карабахской войны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своём обращении к участникам первого заседания генпрокуроров Тюркского совета заявил, что во время второй карабахской войны в армию Армении были привлечены наёмники и иностранные граждане, сообщает Sputnik Азербайджан. Отмечается, что обращение президента зачитал азербайджанский генеральный прокурор Кямран Алиев.

Глава государства отметил , что за годы конфликта армянская сторона совершала многочисленные акты вандализма. Он также подчеркнул, что Ереван привлекал иностранных граждан к военным действиям против Азербайджана.

В период оккупации Армения полностью разрушила все наши села и города, вандализму были подвержены наши исторические, культурные и религиозные памятники, — сказал Алиев.

Участники заседания также прослушали видеообращение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он выразил уверенность в укреплении отношений между тюркоязычными странами, которые, по его мнению, и впредь будут успешными.

В свою очередь Кямран Алиев подчеркнул важность расширения сотрудничества между правоохранительными органами тюркских стран, которые охватывают широкую географию. После церемонии открытия состоялось подписание устава Совета генпрокуроров Тюркского совета.

Ранее Алиев обвинял Ереван в использовании наёмных сил из Франции и США. По его словам, Баку располагает доказательствами в виде фото- и видеоматериалов.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.