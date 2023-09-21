Алиев обсудил с Эрдоганом завершение АТО в Карабахе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба главы республики. Лидеры стран обсудили завершение антитеррористических мероприятий в Карабахе.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о завершении антитеррористических мероприятий локального характера, <...> разоружении незаконных вооруженных формирований в Карабахском регионе Азербайджана, — говорится в сообщении.

Днем ранее президенты уже проводили переговоры. Они обсудили обстановку в Карабахе. Как уточнили в канцелярии президента Турции, Эрдоган вновь выразил поддержку Алиеву.

Азербайджан начал операцию для восстановления конституционного строя в Карабахе 19 сентября. В Баку заявили, что единственным способом урегулировать ситуацию является вывод армянских войск с территории региона. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев военная операция была завершена, достигнуто соглашение о прекращении огня.

В ходе обращения к народу Алиев заявил, что Азербайджану удалось решить все поставленные задачи всего лишь за день. По его словам, он лично отдал приказ о том, чтобы военные не наносили удары по мирным объектам в Карабахе.