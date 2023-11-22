Алиев: нет препятствий для мирного договора между Азербайджаном и Арменией

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Больше нет каких-либо препятствий для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев в ходе встречи с министром по делам Европы и Северной Америки МИД Великобритании Лео Докерти. По его словам, Баку готов к диалогу с Ереваном по нормализации отношений, передает пресс-служба азербайджанского лидера.

Наша страна поддерживает региональную мирную повестку, Азербайджан готов к диалогу с Арменией для подписания мирного договора и нормализации отношений между двумя странами, — сказал он.

Ранее МИД Армении сообщил, что Ереван предложил Баку провести заседание по демаркации госграницы. Как отмечается, республика готова приложить усилия к нормализации отношений с Азербайджаном, установлению мира и стабильности на Южном Кавказе. Для этого, по мнению армянской стороны, есть возможности при наличии политической воли с обеих сторон.

До этого МИД Азербайджана предложил Армении провести встречу на государственной границе для обсуждения мирного процесса. В Баку призвали армянскую сторону не допускать ненужных простоев и выразили надежду, что Ереван поддержит призыв для начала переговоров в ближайшее время. В азербайджанском дипведомстве указали, что мирный процесс «серьезно затормозил» тот факт, что Армения ответила на предложения Баку по проекту мирного соглашения лишь спустя 2,5 месяца.

21 ноября стало известно, что Ереван направил Баку шестой документ по проекту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. В армянском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что страна по-прежнему привержена заключению и подписанию документа о нормализации отношений на основе ранее обговоренных принципов.