Алиев назвал Зангезурский коридор обязательством Армении

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вопрос обеспечения движения по Зангезурскому коридору является обязательством Армении, который взяло на себя руководство страны, передает «Интерфакс Азербайджан». В ходе выступления в Шуше азербайджанский лидер подчеркнул, что прошло два года с того момента, как Ереван взял на себя обязательства по обеспечению движения между западными районами Азербайджана и Нахичеванем, однако там не появилось ни автомобильных, ни железных дорог.

Зангезурский коридор — это обязательство Армении, она взяла такое обязательство. <...> Армения обязалась обеспечить сообщение между западными районами Азербайджана и Нахчываном. Прошло два года, ни железной, ни автомобильной дороги нет. Как долго нам ждать? — сказал глава Азербайджана.

Алиев также указал, что Баку не трогает автомобили, следующие из Армении в Карабах и в обратную сторону по Лачинской дороге, тем самым выполняя свои обязательства. Он подчеркнул, что азербайджанская сторона обеспечивает свободное движение по вышеуказанному маршруту.

Два года мы не трогаем машины, идущие из Армении в Карабах и в обратном направлении по Лачинской дороге. Мы привержены своим обязательствам, обеспечиваем свободное движение, — добавил президент.

Во время выступления в сентябре на саммите ШОС в Самарканде Алиев заявил, что запуск Зангезурского коридора будет выгодным для всех стран, вдоль которых он проходит. По его словам, открытие коридора еще больше увеличит транспортные возможности стран региона.

Позднее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Зангезурский коридор для связи Азербайджана с городом Нахичевань открываться не будет. Он отметил, что Ереван готов к строительству новых дорог и созданию коммуникаций, которые будут существовать только в соответствии с законами Армении.