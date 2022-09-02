Алиев назвал пять принципов мирного договора с Арменией Алиев заявил, что главы МИД Азербайджана и Армении проведут переговоры на основе пяти принципов

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Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении проведут переговоры о подписании мирного договора на основе пяти принципов, передает «Интерфакс Азербайджан». По его словам, в основе этих принципов лежит признание территориальной целостности обеих стран, взаимный отказ от любых территориальных претензий, неприменение силы или угрозы силы, делимитация границ, а также открытие коммуникаций.

Данные принципы были предложены Азербайджаном Армении, и премьер-министр Армении принял их. Это было вновь подтверждено на нашей встрече в Брюсселе два дня назад. Наши министры иностранных дел приступят к практическим переговорам по тексту соглашения на основе этих пяти принципов, — заявил Алиев.

31 августа в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча Алиева, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Стороны договорились продолжать переговоры о подписании мирного договора по Карабаху на уровне глав МИД Армении и Азербайджана. Следующая встреча в Брюсселе запланирована на ноябрь.

В ходе переговоров, которые продлились четыре часа, стороны обсудили вопросы пленных, делимитацию границ, а также разблокировку коммуникаций и урегулирование отношений между Ереваном и Баку.