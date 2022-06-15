Алиев назвал отношения Баку и Анкары примером сотрудничества

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Ильхам Алиев

Отношения Баку и Анкары являются редким примером сотрудничества, где общая политическая воля и совместная деятельность способствует достижению будущих целей, завил президент Азербайджана Ильхам Алиев на конференции, посвященной первой годовщине подписания Шушинской декларации. При этом он подчеркнул, что совместный военный документ отражает не только общую историю, но и современные реалии. Его слова приводит «Sputnik Азербайджан».

Выполнение обязательств, вытекающих из декларации, служит углублению сотрудничества между нашими странами в различных сферах, региональной интеграции и безопасности, а также способствует росту национальной мощи Азербайджана и Турции. Нас объединяет множество факторов: история, культура, этнические корни, язык, религия, национальные ценности, национальные интересы и братство наших народов. Все это обеспечивает наше непоколебимое единство, — сказал Алиев.

В феврале президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о подтверждении Шушинской декларации. В тексте документа, который лидеры Азербайджана и Турции подписали ещё 15 июня 2021 года, говорится, что страны будут действовать сообща в случае военной угрозы или агрессии со стороны третьего государства. Кроме того, стороны также будут способствовать развитию вооружения в стране-партнёре.