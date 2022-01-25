Алиев назвал «обнадёживающей» платформу «3+3» по Южному Кавказу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что после второй войны в Карабахе были созданы условия регионального сотрудничества в форме «обнадёживающей» платформы «3+3». В ходе встречи в видеоформате с иранской делегацией азербайджанский лидер рассказал о том, что особый импульс получили ирано-азербайджанские связи.

После второй карабахской войны созданы хорошие условия для регионального сотрудничества. Создана обнадёживающая платформа в формате «3+3». Уверен, что эти встречи будут проводиться на регулярной основе и будут представлять интересы стран региона, — сказал Алиев.

Президент отметил, что на настоящий момент успешно продолжается строительство автомобильной и железной дороги в рамках Зангезурского коридора. По его словам, звучат положительные сигналы из Армении, которая готова к работам на своей территории.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван напрямую передал Баку свои предложения по повышению безопасности на границе. По его словам, комиссия по делимитации должна быть сформирована как можно скорее, однако невозможна при отсутствии стабильности в приграничной зоне.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.

При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.