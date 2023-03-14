Алиев назвал необоснованными обвинения в блокаде Баку Лачинской дороги

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Претензии Армении касательно блокировки Азербайджаном Лачинской дороги необоснованны. По этому коридору с 12 декабря прошлого года проехало более четырех тысяч автомобилей и 150 человек, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи со своим коллегой из Германии Франк-Вальтером Штайнмайером. Он также выразил обеспокоенность в связи с присутствием армянских военнослужащих на территории Азербайджана, где временно находятся российские миротворцы, говорится в сообщении, опубликованном на сайте азербайджанского президента.

Касаясь вопроса относительно ситуации на Лачинской дороге, глава государства сказал, что претензии Армении о блокаде этой дороги являются абсолютно необоснованными. Он отметил, что движение по дороге обеспечено: с 12 декабря по ней беспрепятственно проехало более 4 тыс. автомобилей и более 150 человек, нуждающихся в медицинской помощи, — следует из текста публикации.

Алиев также выразил озабоченность в связи с использованием Ереваном Лачинской дороги в военных и военно-транспортных целях.

Кроме того, азербайджанский лидер отметил, что армянское руководство не выполнило свои обязательства по открытию Зангезурского коридора согласно трехсторонней декларации. Он также рассказал Штайнмайеру об инициативе Баку установить погранично-пропускной пункт на Лачинской дороге.

Штайнмайер в свою очередь заявил, что Германия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Он выразил надежду на заключение мирного договора между Баку и Ереваном.

Президент Германии также заявил о поддержке «брюссельского формата» под эгидой председателя Совета ЕС Шарля Мишеля и выразил надежду на новую встречу в Брюсселе между Алиевым, Николом Пашияном и Мишелем.

Ранее армянский премьер предложил Азербайджану расширить «пражский формат» встреч, пригласив Германию и США в качестве посредников. Он выступил с такой инициативой, поскольку «позиция Франции не нравится Азербайджану».

Пашинян уточнил, что прошедшие в Праге переговоры с участием глав Армении, Азербайджана, Франции и Евросовета дали конкретные результаты, а в Брюсселе встречи глав Армении, Азербайджана и Евросовета были не совсем эффективны. По его словам, сейчас в Азербайджане заявляют, что не готовы работать по эффективному формату, а намерены работать по неэффективному.