Алиев направил поздравление Путину в связи с 30-летием дипотношений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил своему российскому коллеге Владимиру Путину поздравительное письмо в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между государствами. Текст послания опубликован на официальном сайте азербайджанского лидера. Алиев отметил успешное развитие и укрепление добрососедства между народами в духе стратегического партнёрства и взаимовыгодного сотрудничества.

Устойчивый рост взаимной торговли и инвестиций, солидная договорно-правовая база, эффективная реализация совместных проектов и инициатив в различных сферах являются ярким свидетельством динамичного развития двусторонних отношений, — говорится в тексте поздравления.

Алиев подчеркнул роль подписания Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией. По его словам, за 30-летний период отношения между Москвой и Баку достигли качественно нового, самого высокого уровня.

Президент страны высоко оценил роль культурно-гуманитарных отношений между государствами, а также важную роль русского языка и русской культуры в образовательных учреждениях Азербайджана.

Сотрудничество в области культуры и образования, всесторонняя поддержка русского языка и русской культуры в Азербайджане на государственном уровне, образование на русском языке в школах и высших учебных заведениях Азербайджана наглядно подтверждают значение, которое мы придаем гуманитарной повестке нашего партнёрства, — говорится в сообщении.

Ранее Путин поздравил Алиева с 30-летием установления дипломатических отношений между государствами. Он отметил, что за прошедшие десятилетия удалось сделать многое для развития двусторонних связей, которые основаны на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Российский лидер также подчеркнул, что стороны, опираясь на трёхсторонние договорённости, прилагают усилия для упрочения стабильности и безопасности в Закавказском регионе.