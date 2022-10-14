Алиев: миссия ЕC будет расположена в Армении в зоне ответственности ОДКБ

Фото: Организация Договора о коллективной безопасности

Евросоюз попытался отправить гражданскую миссию на азербайджанскую сторону границы с Арменией, но Баку эту инициативу решительно отверг, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, миссия будет расположена на территории Армении, в зоне ответственности ОДКБ, «Интерфакс Азербайджан»,.

На встрече в результате многочасовых переговоров пришли к решению о направлении на территорию Армении вблизи армяно-азербайджанской границы гражданской миссии Евросоюза в количестве 40 человек. Впоследствии нам стало известно, что их количество будет 50 человек, — заявил Алиев.

Он пояснил, что гражданская миссия пробудет в приграничной зоне по меньшей мере два месяца.

О решении ЕС отправить миссию на границу Армении и Азербайджана сообщил глава МИД Армении Арарат Мирзоян 12 октября, открывая переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что инициатива исходила от председателя Европейского совета Шарля Мишеля и президента Франции Эммануэля Макрона.

Лавров в свою очередь заявил, что ОДКБ также готова направить своих наблюдателей на границу Армении и Азербайджана. По его словам, для решения этого вопроса необходимо созвать Совет коллективной безопасности.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва оценивает идею создать гражданскую миссию ЕС на армяно-азербайджанской границе как очередные попытки любым способом вклиниться в урегулирование отношений между Баку и Ереваном и потеснить таким образом посреднические усилия России. По ее словам, западные страны не смогли в течение многих лет урегулировать украинский конфликт и вряд ли смогут помочь Баку и Еревану.