Алиев и Пашинян поручили главам МИД начать подготовку к мирным переговорам

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян поручили своим министрам иностранных дел начать подготовку к мирным переговорам. Поручения даны после трёхсторонней встречи с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает , что также будет создана комиссия, которой предстоит заниматься вопросом о делимитации границы. В её функции также войдут вопросы безопасности и стабильности на общих рубежах двух стран.

По итогам встречи достигнута договоренность в соответствии с сочинским соглашением от 26 ноября 2021 года до конца апреля создать двустороннюю комиссию по вопросам делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, — цитирует агентство пресс-службу армянского правительства.

Ранее стало известно, что Ильхам Алиев высоко оценил вклад Шарля Мишеля в процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Алиев и Мишель 6 апреля провели встречу в формате «один на один» в Брюсселе. В ходе встречи глава азербайджанского государства подчеркнул значение брюссельской мирной повестки дня.