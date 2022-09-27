Алиев и Макрон обсудили начало мирных переговоров между Баку и Ереваном

Фото: primeminister.am

Эммануэль Макрон и Никол Пашинян

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили скорейшее начало мирных переговоров между Баку и Ереваном, передает «Интерфакс-Азербайджан». Отмечается, что Макрон проинформировал Алиева о встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, которая состоялась 26 сентября.

Президент Азербайджана выразил благодарность за предоставленную информацию. В ходе разговора также состоялось обсуждение произошедшего столкновения на азербайджано-армянской границе. Главы государств обсудили скорейшее начало мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией, — говорится в сообщении.

Ранее Пашинян в ходе пресс-конференции с Макроном заявил, что Ереван готов подписать соглашение о мире с Азербайджаном на основе обоюдного признания государственных границ в рамках «Беловежских соглашений». По его словам, административные границы двух республик после распада СССР стали государственными, так как Ереван и Баку ратифицировали соглашение о создании СНГ.

Министерство иностранных дел Азербайджана 27 сентября призвало Ереван уважать фундаментальные принципы международного права, в частности, суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность международно признанных границ, и «прекратить имитацию переговоров».