Алиев и Эрдоган обсудили итоги трехсторонней встречи в Сочи

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Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган на полях саммита Организации тюркских государств обсудили итоги встречи в Сочи, где принимали участие сам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте главы Азербайджана. Саммит лидеров стран Организации тюрскских народов начался в Самарканде 10 ноября.

В Самарканде состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. На встрече было подчеркнуто успешное развитие основанных на союзнических отношениях дружеских и братских связей между нашими странами во всех областях, обсуждены ситуация в регионе и вопросы безопасности, проведен обмен мнениями об итогах сочинской встречи, — сообщает пресс-служба Алиева.

В конце октября по итогам саммита в Сочи был подписан трехсторонний документ, принятый президентом России Владимиром Путиным, Алиевым и Пашиняном. В нем подчеркивалась важность активной подготовки к заключению мирного договора между Баку и Ереваном. Стороны отметили ключевой вклад в решение проблемы российских миротворцев и востребованность их усилий по стабилизации обстановки в регионе.

8 ноября Алиев во время выступления в Шуше на мероприятии, посвященном Дню победы, сказал, что Ереван не полностью выполняет заявления от 10 ноября 2020 года, периодически совершая провокации против Баку. Он призвал Армению вывести вооруженные силы из Карабаха. Глава республики также добавил, что в Ереване не должны забывать уроков второй карабахской войны.