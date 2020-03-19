https://static.news.ru/photo/1bd8d62e-69f2-11ea-8d6b-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Arne Dedert/Global Look Press

Введение режима чрезвычайного положения в Азербайджане из-за ситуации с коронавирусом возможно, заявил президент страны Ильхам Алиев. По его словам, неизвестно, к чему может привести заболевание.

Поэтому в период этой болезни будут действовать совершенно новые правила отношений. Пусть каждый знает это, и не исключено, что когда-то может быть объявлено и чрезвычайное положение, — сказал азербайджанский лидер.

Алиев также призвал всех, кто почувствует симптомы заболевания, немедленно обратиться к врачам, самоизолироваться и не посещать места скопления людей.

Ранее власти Азербайджана приняли решение закрыть въезд в Баку, город Сумгайыт и в Абшеронский район из-за угрозы распространения коронавируса. Ограничение будет действовать с 19 по 29 марта, писал NEWS.ru.