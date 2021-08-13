Алиев: Баку не получил ответ Еревана о подписании мирного договора

Азербайджан до сих пор не получил от Армении положительного ответа на предложение подписать мирный договор. Об этом в интервью турецкому телеканалу CNN Turk заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Я несколько раз открыто говорил, что мы хотим подписания мирного договора с Арменией, чтобы Армения и Азербайджан признали территориальную целостность друг друга и начался процесс делимитации, то есть установления границ. Но мы до сих пор не получили положительного ответа от Армении. Видимо, Армения не готова к этому или же против этого, — отметил азербайджанский лидер.

Он добавил, что на освобождённых землях — в Карабахе и Восточном Зангезуре сейчас идут и работы по разминированию, в то же время ускоренными темпами ведутся инфраструктурные работы. Алиев особо подчеркнул, что точность переданных в последнее время карт составляет всего 25%.

То есть и здесь они ведут себя неискренне. Мы не можем рисковать жизнью людей, — резюмировал глава республики.

Ранее Алиев назвал исторической победу во второй карабахской войне. По его словам, Баку удалось освободить свои исторические земли от оккупантов и восстановить свою территориальную целостность.