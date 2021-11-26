Алиев: Азербайджан готов немедленно начать процесс делимитации границ

Азербайджанский президент Ильхам Алиев в ходе трёхсторонних переговоров в Сочи заявил, что Баку готов немедленно начать процесс делимитации границ с Арменией. По его словам, Азербайджан одобряет поддержку, в том числе консультативную, со стороны РФ в этом вопросе. Он также сообщил, что Баку предлагал Еревану приступить к работе по заключению мирного договора.

По словам Алиева, границы между Арменией и Азербайджаном до сих пор не делимитированы.

Азербайджан на протяжении года проявлял максимум конструктивизма в деле ликвидации последствий войны и в деле разблокирования коммуникаций. Считаю, что это один из важных пунктов, который пока не выполнен. Мы неоднократно заявляли, что готовы начать безотлагательный процесс делимитации. Более того, мы публично предлагали армянской стороне начать работу по мирному договору, признать территориальную целостность друг друга и жить в будущем как соседи, учиться заново жить как соседи, — отметил Алиев.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе переговоров с Путиным и Алиевым заявил, что азербайджанские военные вторглись на суверенную территорию Армении. При этом он выразил готовность приступить к процессу демаркации и делимитации границ с Азербайджаном.

26 ноября в Сочи проходят трёхсторонние переговоры Путина, Алиева и Пашиняна. Стороны обсуждают вопросы восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей в регионе. На повестке также стоит вопрос создания комиссии по делимитации и демаркации границ Азербайджана и Армении.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.