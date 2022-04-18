Алиев: Армения не начала строить свою часть дороги Азербайджан — Нахичевань

Армения ещё не приступила к строительству своей части железнодорожной и автомобильной дорог между Азербайджаном и Нахичеванской Автономной Республикой, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передаёт «Интерфакс-Азербайджан». Алиев отметил, что Азербайджан уже завершил 60 км железной дороги из 100, а автомагистраль до границы с Арменией будет готова к 2023 году. По его словам, вопрос строительства железной и автомагистральной дорог является насущным и требует согласования.

Я сообщил президенту Шарлю Мишелю о том, что 60 км из 100 км железной дороги уже построено и мы в следующем году завершим строительные работы. К сожалению, Армения даже не начала работу над технико-экономическим обоснованием, а это может привести к задержке с процессом запуска, — пояснил он.

Меморандум о строительстве новых транспортных сообщений между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахичеванской Автономной Республикой через территорию Ирана был утверждён Алиевым 5 апреля. Само соглашение было подписано сторонами ещё в прошлом месяце в канун 30-летия установления дипломатических отношений между республиками. Договорённость Баку и Еревана имеет важное стратегическое значение, так как выведет эксклав из блокады и соединит его с основной территорией Азербайджана.

14 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о создании Восточно-Зангезурской экономической зоны. Он пояснил, что Зангезур является исторической землёй Азербайджана. По его словам, в исторических документах указано, что советская власть отняла эти территории у Азербайджана и передала их Армении. Теперь же эта земля возвращена назад. Политик подчеркнул, что «нас никто не сможет остановить».

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября.