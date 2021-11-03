Алексей Резников стал новым министром обороны Украины

Верховная рада назначила бывшего вице-премьер-министра Алексея Резникова министром обороны Украины. Ранее он занимался вопросами реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, сообщает ТАСС.

Кандидатуру Алексея Резникова на пост министра обороны предложил президент Украины Владимир Зеленский.

Сегодня для министра обороны самое главное быть в «зале славы украинских бойцов», то есть пользоваться именно среди них бесспорным уважением, высоким авторитетом, укреплять обороноспособность нашей армии, нашего войска, обеспечить достойные условия для наших защитников и защитниц, — сказал он.

За Резникова проголосовали большинство парламентариев. После этого он сразу вступил в должность. На этом посту Резников сменил Андрея Тарана, возглавлявшего ведомство с 4 марта 2020 года.

Ранее Резников был первым заместителем главы украинской делегации в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Он выступал за пересмотр Минских соглашений.

Накануне Верховная рада Украины уволила Андрея Тарана с должности главы Минобороны. Такое решение в среду поддержал 341 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов. До этого он подал заявление об отставке.