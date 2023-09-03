Алехин рассказал об успехах ВС РФ у Купянска: что пишут военкоры 3 сентября

Фото: МО РФ

Панические настроения в Харькове, обстановка в Запорожской области и районе Времевского выступа, ВС РФ нужны дешевые беспилотники — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают главные события специальной военной операции на Украине. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

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«Работино — южная часть является серой зоной, подразделения отошли в посадки и удерживают позиции. Ночью уничтожили „Брэдли“ вместе с пехотой (отлетела аж башня). У 47-й ОМБр ВСУ все печально, они подорвались на всех минных заграждениях, по перехватам там очень много 200-х, и некоторые отказываются уже наступать. Наступательные действия в районе населенного пункта Вербовое заканчиваются не успехом, как пишут бойцы с мест: ВСУ пытаются накатываться волнами — получают ответным огнем — откатываются — перегруппировываются — и все по новой», — сообщил источник.

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«Несколько слов о наших усилиях в области применения БПЛА. Мы никогда не ставили перед собой цель изобрести средство, которое решит все наши проблемы, — мы разработали тактику применения БПЛА с учетом возможностей нашей страны изготавливать средства разведки и средства поражения того или иного уровня. Единственным главным условием для нас остается дальность. Дальность нужна и для обнаружения и поражения, и для создания условий безопасности операторов. Три сезона в году, восемь дней из десяти висит низкая облачность, и летать приходится на небольших высотах, на что дорогие „птицы“ не решаются. Значит, можно сэкономить на камерах, которые стоят очень приличных денег. При этом мы нацелены на контрбатарейную борьбу, то есть на крупные цели, что тоже облегчает нам решение проблемы с обнаружением», — заявил замглавы Росгвардии ДНР.

Фото: МО РФ

Ходаковский обратил внимание, что беспилотники не должны стоить дорого.

«Мы же добиваемся того, чтобы оператор психологически воспринимал БПЛА расходником и не трясся, теряя эффективность работы, над каждым бортом. При этом при массовом применении дешевых средств противник просто перегреется — ни одна его система ПВО не справится с такой нагрузкой», — написал он.

По словам Ходаковского, сейчас разработчики БПЛА не могут «заставить летать дрон с тяжелой боевой частью на дальность 25 километров. К тому же, отметил замглавы Росгвардии ДНР, «средству поражения всегда нужно средство разведки, которое летает долго, находит цель, а потом наводит на нее дрон-камикадзе».

«Так что когда кому-то из творческой тусовки захочется потроллить нас за то, что у нас не хватило фантазии назвать аналог „Ланцета“ как-то пооригинальнее, сконцентрируйтесь на том, что наша задача — это тактика применения, а не разработки отдельных изделий. Мы лишь беремся помочь довести изделия до нужных в соответствии с нашей тактикой параметров с последующим внедрением полученного образца в массовое производство», — добавил он.

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«Доброе утро, друзья. Обстановка по-прежнему сложная, противник, очевидно, сменил подход: интересующий его участок он не торопится штурмовать, а обрабатывает артиллерией до тех пор, пока не сочтет, что достаточно. Таким образом он, видимо, преследует цель уменьшить потери в ходе наступления — слишком дорого ему обошлись предыдущие действия. Но по плотности и продолжительности артподготовки мы можем сделать вывод о его устремлениях — он сейчас не в тех условиях, чтобы ложно долбить один участок, а потом вдруг атаковать на другом», — говорится в сообщении.

По информации источника, ВСУ сейчас «уделяют повышенное внимание треугольнику Новодонецкое — Новомайорское — Евгеновка».

Фото: МО РФ

«Новодонецкое противник уже брал штурмом, но не сумел удержать. Сейчас позициям вокруг, да и в самом поселке крепко достается. Новомайорское до недавних пор считалось более спокойной зоной, но в последние дни противник прямо „влюбился“ в эти несколько улиц — снарядов не жалеет. Помимо этого, усилилась его разведактивность на этом направлении. Думаем, что его интересует вектор Новомайорское — Шайтановский лес. Все признаки говорят о том, что скоро нужно будет ждать гостей и следует накрывать стол максимально гостеприимно», — добавили в батальоне.

Геннадий Алехин: «Наши подразделения стоят в прямой видимости Купянска»

Полковник запаса Геннадий Алехин («Адекватный харьковчанин») сообщил, что ВС РФ приближаются к Купянску Харьковской области.

«Противник пытался организовать переправу, чтобы каким-то образом укрепить плацдарм на левобережье реки Оскол, вполне возможно, что это был отвлекающий маневр, по всей видимости, не удастся им удержать левобережье, они будут отходить на правый берег реки Оскол. Громыхает там сейчас все: наши наносят удары артиллерией, РСЗО, ударные вертолеты применяем, планирующие бомбы, все удары по скоплению, по передвижению, по фортификационным и оборонительным сооружениям противника», — отметил он.

По информации Алехина, Киев перебрасывает на Купянское направление «свежие резервы из некоторых направлений, в первую очередь из Харькова».

Фото: МО Украины

«Туда направляются тероборонщики. Вылавливают всех. Мужиков в городах, в деревнях и селах остается все меньше и меньше. Юго-восточнее Харькова усиленными темпами продолжается создание эшелонированной обороны. Если еще месяц назад это все выглядело как рытье окопов и кое-где минные поля устанавливали, то теперь туда блоки подвозят, работает не только инженерная военная техника, но и привлекли коммунальщиков со всего города. В военкоматах города Харькова царят панические настроения. Харьковчане практически все уверены в том, что в сентябре будет тотальная мобилизация, во всяком случае в крупных городах, прежде всего юго-востока Украины», — добавил он.

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