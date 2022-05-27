Al-Quds Al-Arabi: Россия победила в санкционной войне с Западом

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Обозреватель газеты Al-Quds Al-Arabi Ибрагим Нувар в своей статье написал, что России удалось избежать последствий санкционной кампании США за счёт переориентации экономики на азиатские рынки. По его словам, Москва увеличила экспорт в Индию, Китай и страны Центральной Азии. Отмечается, что Кремль компенсирует потери из-за высоких цен на энергоносители.

Высокий уровень цен на нефть и газ на мировых рынках делает продажи выгодными для России, поскольку она обходит режим санкций США, получает адекватные доходы от своего экспорта и повышает стоимость национальной валюты на рынке, — пояснил Нувар.

В публикации также сказано, что с момента обострения санкционного давления США России удалось в четыре раза увеличить экспорт нефти в Индию. Доля российской нефти занимает 6% от всего импорта Индии.

Попытки американских властей сделать из России международного изгоя обречены на провал, написало ранее издание Politico. В издании отметили, что весь мир воспринимает специальную операцию России на Украине не более чем региональным конфликтом. Автор материала подчёркивает, что крупные азиатские и латиноамериканские страны предпочитают отстаивать собственные экономические и стратегические интересы.