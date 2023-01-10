Al Mayadeen: Запад оказался на грани катастрофы из-за конфликта с Россией

Фото: Stefan Puchner/dpa/Global Look Press

Западные страны оказались в сложной ситуации из-за решения вступить в противостояние с Россией на Украине, написал обозреватель Al Mayadeen Халид аль-Бухали. По его словам, по всей Европе начались акции протеста из-за высоких цен.

Запад проигнорировал все катастрофические для себя последствия, главное из которых — почти полное истощение запасов вооружений. Тут следует упомянуть о рецессии, погрузившей западную экономику в череду кризисов. По всей Европе вспыхнули массовые акции протеста против высоких цен и снижения покупательной способности, — пишет аль-Бухали.

По его словам, США и Евросоюз растеряли глобальное влияние и не смогли расширить антироссийскую коалицию за пределы традиционных альянсов, более того, разрыв отношений с Москвой привел и к расколу внутри коллективного Запада.

Аль-Бухали считает, что российские власти, напротив, сумели сплотить народ, укрепить тыл и усилить позиции армии на новых территориях, вошедших в состав государства.

Эксперт также добавил, что США и ЕС должны смириться с бесперспективностью конфликта на Украине, появлением нового многополярного мира и концом гегемонии США на мировой арене.

Бывший госсекретарь США, экс-советник президента по национальной безопасности Генри Киссинджер ранее призвал остановить военные действия на Украине путем мирных переговоров. В своей статье «Как избежать новой мировой войны» он заявил, что новая эскалация конфликта может привести к глобальной катастрофе.