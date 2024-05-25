Al Mayadeen: ВСУ спасаются бегством от наступающих в ДНР российских войск

Фото: МО Украины

Подразделениям Вооруженных сил Украины приходится спасаться бегством от российских военных, наступающих в Донецкой Народной Республике, пишет Al Mayadeen. Отступающие бойцы ВСУ сталкиваются с отсутствием оборонительных линий, которые бы прикрыли их в тылу. Автор материала отмечает, что похожая ситуации была в Авдеевке и Артемовске.

Получается, что многие средства, выделенные на строительство линий обороны Украины, были разворованы или иным образом присвоены, — говорится в материале.

Еще одной причиной отсутствия оборонительных линий является дефицит строительных бригад ВСУ, пишет издание. По словам автора материала, украинские власти показывают по ТВ укрепления, которых в действительности не существует. При этом вместо сети туннелей в земле лишь вырыто несколько ям, говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что артиллеристы группировки войск «Центр» Вооруженных сил России ударили по командному пункту и укрепленным позициям украинских войск на Авдеевском направлении, успешно поразив назначенные цели. В Минобороны РФ добавили, что военные открыли огонь из гаубиц Д-30 калибра 122 миллиметра и минометов 2С12 «Сани».