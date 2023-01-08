Al Mayadeen: Украина не сможет развиваться, пока Зеленский служит Западу

Фото: President Of Ukraine Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украина не сможет развиваться, пока ее президент Владимир Зеленский служит интересам Запада, а не собственной страны, написал обозреватель Мохаммад Аль-Джабер в статье, опубликованной Al Mayadeen. По его мнению, украинский лидер войдет в историю как коррумпированный политик, а Запад прекратит его поддержку, как только он станет бесполезен.

Запад продолжит накачивать Украину оружием и кредитами. <...> И это открывает глаза на суровую для нее реальность: она не сможет следовать своим интересам до тех пор, пока Запад на нее воздействует и использует ее в качестве своего инструмента, — говорится в публикации.

Автор подчеркнул, что Украину ожидают многочисленные проблемы, пока Зеленский остается у власти, поскольку приоритетными для него являются интересы коллективного Запада, цель которого — не проиграть битву за однополярный мир.

Ранее экс-госсекретарь США Кондолиза Райс и бывший глава Пентагона Роберт Гейтс заявили, что экономика Украины полностью уничтожена, а ее армия находится в прямой зависимости от поставок техники и оружия стран Запада. По их мнению, подобное положение вещей может вынудить США и Европу подталкивать Киев к диалогу.