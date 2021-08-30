«Аль-Каида» вернулась в Афганистан

Сподвижник Усамы бен Ладена и международный террорист Амин аль Хак вернулся в свой родной афганский город после 20 лет изгнания. Об этом сообщает Daily Mail.

Главный поставщик оружия для организации «Аль-Каида» (организация запрещена на территории России) и руководитель личной охраны террориста номер один Амин аль Хак вернулся в Афганистан после 20 лет пребывания в подполье. СМИ отмечают, что боевики движения «Талибан» (организация запрещена на территории России) с радостью встретили специфического гостя. На этом основании издание полагает, что талибы отошли от своей договорённости с экс-президентом США Дональдом Трампом не содействовать террористам. Пентагон на вопрос СМИ о прибытии знаменитого террориста в Афганистан от комментариев отказался.

Ранее сообщалось, что движение «Талибан» оправдало бен Ладена в теракте 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Официальный представитель боевиков Забихулла Муджахид заявил, что террорист номер один действительно в то время находился на территории Афганистана, но никаких реальных доказательств его причастности к трагедии на Манхеттене нет.