Акулы «обглодали до костей» туриста в Мексике Останки туриста вынесло на мексиканский пляж после нападения акул

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Акулы растерзали и «обглодали до костей» американского туриста в Мексике, сообщил портал Need to Know. После этого скелет молодого человека с головой вынесло на берег пляжа города Канкун.

Отмечается, что турист пропал тремя днями ранее, когда пытался помочь тонущей подруге. Она сумела спастись, а американца унесло течением. Сначала поиски не давали результата, но потом на берегу обнаружили останки, которые принадлежали молодому человеку. Специалисты оцепили пляж и начали расследование.

Ранее в индийском штате Махараштра поймали старого тигра-людоеда, который ранее растерзал двух человек. Кроме того, хищник тяжело ранил еще двух жителей. В последний раз тигр напал на человека 13 апреля. Тогда хищник набросился на 60-летнего мужчину, который собирал цветы. Когда он пропал, его начала искать семья — и в итоге обнаружила обезображенное тело.

До этого огромный крокодил утащил 30-летнего рыбака в озеро Эдуард и растерзал его на глазах у рядом стоящих людей. Очевидцы не смогли помочь мужчине, позднее специалисты извлекли из водоема части тела. При этом полицейские рассказали, что нападение произошло в природоохранной зоне, где рыбалка была запрещена. По данным местных СМИ, мужчина занимался рыбалкой на озере и случайно дошел до места спаривания крокодилов и бегемотов.