Акула растерзала подростка на одном из пляжей в Австралии

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В Южной Австралии акула напала на подростка, сообщили представители полиции штата. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

Полиция получила сообщение о нападении акулы возле пляжа Этель в национальном парке Иннес. К сожалению, из воды было извлечено тело подростка, — заявили правоохранители.

Инцидент произошел на полуострове Йорк днем 28 декабря. Оперативно прибывшие на место происшествия врачи не смогли помочь юноше. Другие детали происшествия не сообщаются.

Похожий случай в Австралии имел место несколько дней назад. 25 декабря акула напала на 16-летнего серфингиста в Новом Южном Уэльсе. Хищник едва не повредил бедренную артерию подростка — ему удалось выжить.

Ранее морской лев, подвергшийся нападению голубой акулы, подбросил хищника над водой и вырвал ему часть челюсти. Противостоянию двух морских обитателей произошло в заливе Монтерей, США. Местной жительнице удалось снять битву на видео.

Также сообщалось о нападении кита на австралийского виндсерфера. Инцидент имел место на пляже Сиднея. Млекопитающее неожиданно вынырнуло, а нога мужчина запуталась в веревке. Пострадавшему удалось освободиться, когда он находился на глубине более 10 метров.