Акула едва не оставила россиянина без ноги на Мальдивах РЕН ТВ: акула напала на россиянина на Мальдивах

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Акула напала на россиянина на Мальдивах и едва не лишила его ноги, сообщает РЕН ТВ. Инцидент произошел на атолле Нууну, когда отдыхающий стоял в воде на территории местного отеля «Мовенпик». Однако, по данным канала, в гостинице отрицают данный случай.

Нам не поступало никаких сообщений о нападении акулы на человека, — заявил каналу сотрудник отеля.

Ранее отдыхающим в Хургаде туристам посоветовали не выходить в море рано утром и вечером из-за акул-мако. Опасный хищник завелся на севере египетского курорта, популярного у россиян. Специалисты также предупредили, что не стоит прикасаться к блестящим предметам в воде, а при кровотечении нужно немедленно выйти на берег.

В декабре прошлого года в Южной Австралии акула напала на подростка. Пострадавший скончался на месте от полученных травм. Инцидент произошел на полуострове Йорк. Оперативно прибывшие на место происшествия врачи не смогли помочь юноше. Другие детали происшествия не сообщаются.

Летом прошлого года акула утащила под воду в акватории центрального пляжа Хургады в Египте купающегося мужчину. Пляж расположен рядом с Touristic Villages, Hurghada 1 и Аль-Бахр-аль-Ахмаром. По утверждениям свидетелей происшествия, мужчина и женщина плавали недалеко от берега, когда на них напала хищная рыба. Женщине удалось добраться до берега невредимой, ее спутник не смог этого сделать. После инцидента пляж был закрыт.