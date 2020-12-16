Актёр Марк Хэмилл почтил память коллеги из «Звёздных войн»

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Английский актёр Джереми Буллок, сыгравший наёмника Бобу Фетта в «Звёздных войнах», скончался в возрасте 75 лет. Соболезнования выразил его коллега по съёмочной площадке, исполнитель роли Люка Скайуокера Марк Хэмилл.

Джереми Буллок был образцовым английским джентльменом. Великолепный актёр, отличный собеседник и невероятно добрый ко всем, кто имел счастье знать его или работать с ним. Я буду очень по нему скучать, и я благодарен, что был с ним знаком, — написал Хэмилл в Twitter.

Jeremy Bulloch was the quintessential English gentleman. A fine actor, delightful company & so kind to everyone lucky enough to meet or work with him. I will deeply miss him & am so grateful to have known him. #RIP_DearJeremy pic.twitter.com/SMvjtQsSwZ — Mark Hamill (@HamillHimself) December 17, 2020

Буллок известен поклонникам кинофантастики по съёмкам в оригинальной трилогии космической саги «Звёздные войны». В фильмах «Империя наносит ответный удар» (1980) и «Возвращение джедая» (1983) он исполнил роль мандалорского наёмника Бобы Фетта. Этот персонаж позднее стал культовым у фанатов.

Он мирно скончался в больнице в окружении членов семьи. У него была долгая и счастливая карьера, длившаяся более 45 лет. Он был предан жене, троим сыновьям и десяти внукам, они будут ужасно по нему скучать, — сообщила агент актёра Келли Эндрюс, чьи слова приводит NBC News.

Помимо ролей в двух фильмах оригинальной трилогии «Звёздных войн», Буллок также появился в эпизодической роли капитана Колтона в третьем эпизоде саги «Месть ситхов». Кроме того, он известен ролями в фильме бондианы «Осьминожка», где образ агента 007 воплотил Роджер Мур, а также в легендарном сериале «Доктор Кто».

Как писал NEWS.ru, в конце ноября стало известно о кончине актёра Дэвида Проуза. Он в оригинальной трилогии «Звёздных войн» воплотил главного злодея саги Дарта Вейдера.