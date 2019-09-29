Американский актёр Алек Болдуин снова выступил в роли президента США Дональда Трампа на телешоу Saturday Night Live, несмотря на то, что ранее заявлял о нелюбви к подобным пародиям.
Войдя в образ, артист обзванивал сторонников и друзей — лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, адвоката Рудольфа Джулиани, рэп-исполнителя Канье Уэста, мецената Эрика Трампа — для того, чтобы найти виновного в проведении импичмента. В итоге «глава государства» решает обвинить вице-президента Штатов Майка Пенса.
Появление Болдуина в роли президента США удивило зрителей. Как писал News.ru, ранее актёр признался, что первые два сезона с пародиями на американского лидера были очень весёлыми. Следующие же он просто возненавидел. По его словам, он постоянно сидел в гримёрке и мечтал, чтобы на здание упал метеорит и убил его.
Осенью 2017 года за пародию на Трампа Алек Болдуин был удостоен премии «Эмми» как лучший комедийный актёр второго плана.