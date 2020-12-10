Актриса Барбара Виндзор скончалась в Великобритании

https://static.news.ru/photo/819d2702-3b7b-11eb-9f07-fa163e074e61_660.jpg Фото: I-Images/Global Look Press

В Великобритании скончалась актриса Барбара Виндзор, работавшая над озвучкой в фильмах «Алиса в стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье» Тима Бертона.

Как пишет Guardian, о смерти актрисы сообщил её муж Скотт Митчелл.

С глубокой грустью я могу подтвердить, что моя дорогая жена Барбара скончалась в 20:35 в четверг, 10 декабря, в лондонском доме престарелых, — заявил он.

Причиной смерти актрисы, по его словам, стала болезнь Альцгеймера. Митчелл рассказал, что последние недели провёл у её кровати, Барбара Виндзор ушла из жизни мирно и спокойно, добавил он.

Зрители знают актрису по ролям в телесериале «Жители Ист-Энда». Кроме этого, она озвучила мышь Соню в фильмах «Алиса в стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье» Тима Бертона.

Как сообщал NEWS.ru, в ноябре в США на 92-м году жизни скончалась американская актриса Эльза Рэйвен (настоящее имя Эльза Рабинович), известная по роли в фильме «Назад в будущее».