16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Актриса Барбара Виндзор скончалась в Великобритании

09:02, 11 декабря 2020 24
Фото: I-Images/Global Look Press

В Великобритании скончалась актриса Барбара Виндзор, работавшая над озвучкой в фильмах «Алиса в стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье» Тима Бертона.

Как пишет Guardian, о смерти актрисы сообщил её муж Скотт Митчелл.

С глубокой грустью я могу подтвердить, что моя дорогая жена Барбара скончалась в 20:35 в четверг, 10 декабря, в лондонском доме престарелых, — заявил он.

Причиной смерти актрисы, по его словам, стала болезнь Альцгеймера. Митчелл рассказал, что последние недели провёл у её кровати, Барбара Виндзор ушла из жизни мирно и спокойно, добавил он.

Зрители знают актрису по ролям в телесериале «Жители Ист-Энда». Кроме этого, она озвучила мышь Соню в фильмах «Алиса в стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье» Тима Бертона.

Как сообщал NEWS.ru, в ноябре в США на 92-м году жизни скончалась американская актриса Эльза Рэйвен (настоящее имя Эльза Рабинович), известная по роли в фильме «Назад в будущее».

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео