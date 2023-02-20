Активисты в Польше сорвали выступление украинской писательницы Kresy: в Варшаве сорвали выступление прославляющей националистов украинской писательницы

Фото: Jaap Arriens / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Активисты в Варшаве сорвали мероприятие с участием украинской писательницы Оксаны Забужко, прославляющей националистов из УПА (ОУН-УПА, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), пишет издание Kresy. Отмечается, что инцидент произошел в штаб-квартире газеты Gazeta Wyborcza, когда протестующие прервали «скандальную» встречу с участием Забужко, которая поставила под сомнение Волынскую резню.

Во время выступления писательницы активисты развернули баннер: «Моральные нули, для вас пример — Бандера», а также выкрикивали лозунг «Бандеровцы — домой», — сказано в публикации.

По информации издания, аналогичные мероприятия с участием Забужко были сорваны во Вроцлаве и Кракове.

Обозреватель Пшемыслав Пяста ранее заявил, что граждане страны не хотят принимать украинских беженцев, потому что они националисты и негативно настроены к Польше. Он призвал их возвращаться на Украину. Он возмутился тем, что украинские беженцы восхваляют убийц и преступников — членов УПА (ОУН-УПА, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Польша приняла 1,5 миллиона украинских беженцев, которые постоянно размещены на территории страны.