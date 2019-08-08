https://static.news.ru/photo/19170e08-b9f6-11e9-a687-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mirbek Aitikeev/via Global Look Press

Активисты начали сбор средств на приобретение лекарств для сотрудников спецназа, пострадавших в ходе столкновений со сторонниками экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

Пост с просьбой о помощи появился в социальной сети Facebook.

Раненым спецназовцам срочно нужны два препарата: Цераксон и Ронацит. Этих лекарств нет в больнице, их нужно докупать самим родственникам, — написала активистка Надежда Хохлова.

По её информации, препараты назначили «Альфовцам», получившим тяжёлые черепно-мозговые травмы. Стоимость одной ампулы около 1200 сомов (1123 руб. — News.ru).

Врачи говорят — лежать ребятам придётся долго, травмы серьёзные. И даже если вы купите хотя бы по одной упаковке — это будет огромная помощь! — написала Хохлова.

По данным Минздрава, к 18:00 мск в больницы Бишкека поступили семь раненых, предварительно среди пострадавших есть журналист с ранением.

Ранее сторонники задержанного экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева отправились из села Кой-Таш в Бишкек, куда доставили бывшего лидера страны. Сотрудники милиции пытаются покинуть местность, но их автобус блокируют сторонники Атамбаева. Люди прямо на дороге сжигают автомобильные шины и тюки с сеном. Сотрудники силовых структур пытаются прорваться через кордон в сторону Бишкека, писал News.ru.