«Вы военный преступник»: в США оценили работу Хиллари Клинтон Американский активист публично назвал Хиллари Клинтон военным преступником

Фото: Michael Brochstein/Global Look Press

Хиллари Клинтон

Во время выступления экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон в Колумбийском центре глобальной политики активист попытался сорвать выступление, назвав ее военным преступником, сообщает Fox News. Протестующий публично обратился к политику с обвинениями.

Хиллари Дайан Родэм Клинтон, <...> Вы военный преступник. Люди Ливии, Ирака, Сирии, Йемена, Палестины <...> и США никогда не простят вас, — заявил активист.

Организаторы выступления попросили охрану вывести его из зала. Клинтон отметила, что «крики не решают проблем». Она подчеркнула, что люди имеют право протестовать, но не должны срывать мероприятия.

Это не первая акция протеста, которую студенты Колумбийского университета в Нью-Йорке проводят на лекциях Хиллари Клинтон. В ноябре 2023 года они демонстративно покинули аудиторию из-за решения руководства вуза транслировать на экранах фотографии студентов, подписавших заявление об ответственности Израиля за конфликт в секторе Газа.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал Хиллари Клинтон абсолютно токсичным политиком. По мнению члена Совфеда, она похожа на русофобку — экс-депутата Верховной рады Украины Ирину Фарион. Цеков добавил, что Клинтон абсолютно несдержанна в своих высказываниях, если дело касается России.